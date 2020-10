L'índex de rebrot de Puig-reig arriba als 13.418 punts i és un dels més alts de Catalunya

La pandèmia a Puig-reig està desbocada. En els darrers 7 dies s'han diagnosticat 156 casos en un municipi de 4.178 habitants. I l'índex de rebrot aquest dilluns ja arriba als 13. 418 punts i és un dels més alts de Catalunya. Els casos acumulats en els darrers 14 dies són 170 i la taxa de reproducció de l'epidèmia se situa en 3,36.

L'Ajuntament de Puig-reig ha adoptat un seguit de mesures «excepcionals» per pal·liar la propagació del coronavirus. Al tancament de parcs infantils i instal·lacions exteriors esportives i de lleure i de diferents equipaments municipals el consistori hi ha sumat la suspensió «preventivament i fins a nou avís» de les activitats públiques organitzades pel mateix consistori així com «les organitzades a les instal·lacions i equipaments municipals, siguin públiques o privades» llevat de les relacionades amb serveis «associats a població més vulnerable o de caràcter social i educatiu».

S'han anul·lat o ajornat totes les activitats previstes en els següents equipaments municipals: pavelló esportiu, camps d'esports, espais de la llar d'avis i sala doctor Llaveries, La Sala, espai museïtzat de l'església de cal Pons, Espai Jove de la plaça de la Creu, Espai d'Assaig de Grup Musicals a cal Pons, el teatre, la biblioteca i espai Queda't de l'Ametlla de Merola i el Centre Cívic de Cal Riera.

L'Escola Municipal de Música ha suspès les classes presencials i es faran telemàticament. Malgrat l'elevat índex de risc de contagi, l'alcalde Josep Maria Altarriba ha volgut transmetre «un missatge de tranquil·litat i de total confiança en les autoritats sanitàries del nostre país per gestionar aquesta situació».

En declaracions a aquest diari, el batlle ha expressat el seu desig que «aquesta corba es vagi rebaixant» amb les restriccions que ha acordat el consistori. «Ens hem volgut avançar i aplicar aquestes mesures que van més enllà del que demana la Generalitat» ha dit l'alcalde.