El Berguedà té 347 persones confinades de 13 grups escolars, la xifra més elevada des de l'inici de curs

El Berguedà té aquest dimecres un total de 347 alumnes confinats, segons les dades del departament d'Ensenyament. Aquesta xifra és la més elevada d'ençà de l'inici de curs el passat 14 de setembre. Amb un total de 13 grups classe en quarantena i 25 positius per covid-19 en els últims 10 dies, la situació educativa de la comarca empitjora especialment a la ciutat de Berga.

La capital berguedana té 9 grups confinats. Quatre a l'Institut Serra de Noet, dos a l'Institut Guillem de Berguedà, dos a Xarxa i un a l'Escola Santa Eulàlia. El total d'alumnes confinats a Berga és de 258.

A l'Institut Serra de Noet, el més afectat, hi ha 113 persones confinades. 109 son alumnes i 4 son docents. En els darrers 10 dies s'han produït 9 positius de coronavirus, 8 d'estudiants i 1 de docent. Des de l'inici de curs, a l'institut berguedà s'han produït 11 casos positius.

A l'Institut Guillem de Berguedà hi ha 2 grups confinats amb un total de 72 persones en quarantena. 68 d'aquests son estudiants i 4 son docents. En els darrers 10 dies s'han detectat 2 casos i des del 14 de setembre n'hi han hagut 3 de confirmats.

Pel que fa a les escoles, a Xarxa hi ha 2 grups confinats amb un total de 44 alumnes i dos docents. En els darrers 10 dies s'han produït 4 casos positius i en porten 7 d'acumulats des de l'inici de curs. En l'altra centre afectat, l'Escola Santa Eulàlia de Berga, hi ha 27 persones confinades, 26 alumnes i 1 docent. En els últims dies s'han detectat 2 positius de covid-19 i des de començament de curs n'hi ha hagut 6.

A la resta de la comarca, els dos municipis afectats son Gironella i Puig-reig. A Gironella hi ha aquest dimecres 42 alumnes confinats. 18 són de l'Escola Sant Marc de Cal Bassacs i 24 de l'IES Pere Fontdevila de Gironella.

A Puig-reig, municipi especialment afectat per la covid-19, hi ha 27 estudiants en quarantena. 16 d'ells son de l'Escola Sant Martí i 31 de l'Institut de Puig-reig, on hi han hagut 4 casos positius en els darrers 10 dies.