Puig-reig i Gironella estudien si fan la dispensa de la recollida de residus

Els ajuntaments de Gironella i Puig-reig estan estudiant si aproven la dispensa de la prestació del servei de recollida de residus a favor del Consell Comarcal del Berguedà. Es tracta d'un procés que s'està duent a terme a tots els municipis de la comarca per tal d'adaptar-se a la normativa vigent. Tanmateix, el cas d'aquests dos municipis és particular perquè ambdós tenen un contracte propi per fer la recollida de les deixalles.

A hores d'ara, tant Puig-reig com Gironella no han decidit què faran. Els seus dos respectius batlles, Josep Maria Altarriba i David Font, s'han reunit aquest setmana per fer una posada en comú al voltant d'aquesta qüestió. Tant Gironella com Puig-reig ja fa uns anys que apliquen el mateix preu del rebut domèstic que la resta de pobles de la comarca. Però el servei de la recollida el tenen contractat directament els dos consistoris. David Font ha explicat que si s'aprovés la dispensa això suposaria que «nosaltres hem d'entregar o el Consell s'ha de subrogar el nostre contracte de servei». Font ha dit que la possibilitat de fer aquesta dispensa se'ls ha plantejat per part del Consell aquesta setmana. I que necessiten temps per valorar els pros i els contres.

En termes similars s'ha expressat Josep Maria Altarriba, batlle de Puig-reig. «Encara no sabem què farem». Ha dit que «hem de fer números». Per una banda, Altarriba ha dit que l'augment del preu del servei «està justificat» per l'augment dels costos. Però que cal valorar si s'accepta fer la dispensa ja que comportaria «perdre el control del servei». Altarriba ha admès que «hi tenim reticències».

Per la seva banda, David Font ha dit que en el cas de Gironella continuaran apostant per bonificar aquells veïns que més utilitzen la deixalleria mòbil. Aquest és un servei que ha permès augmentar el reciclatge al poble. Si es fa la dispensa ja no seria per al 2021 sinó per al 2022.

El 1997, un any després de l'entrada en servei de l'abocador controlat de Font Ollera, es van signar convenis de delegació de competència entre els ajuntaments, els Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona. Aquests convenis preveien que el Consell Comarcal del Berguedà prestava el servei de recollida de residus als ajuntaments, i la Diputació cobrava la taxa en nom dels ajuntaments i transferia l'import al Consell, segons han confirmat fonts de l'ens.

Aquests convenis eren amb tots els ajuntaments excepte Gironella, Puig-reig, Olvan i Casserres. En aquests dos darrers municipis, però, la recollida ja la prestava el mateix Consell a través de la seva concessió.

Fonts del Consell han explicat que a partir de l'any 2015 va canviar la llei. En concret s'ha d'aplicar la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Això fa que s'hagin de revisar tots els convenis amb una antiguitat superior a 4 anys, com és el cas des del Berguedà. A més, «aquesta llei també prohibeix delegar una competència ja delegada, dobles delegacions que es donaven en els convenis antics».

A partir d'aquí, el Consell estudia substituir els convenis per un expedient de dispensa del servei per a 25 anys modificables, «és a dir el Consell Comarcal passa a tenir la competència del servei» han indicat les fonts esmentades.

Fins ara, 13 dels 31 ajuntaments del Berguedà ja han fet la dispensa de la prestació del servei de recollida de residus i la Generalitat l'ha validat enguany. Es tracta dels següents municipis: Avià, Borredà, Capolat, Castellar de n'Hug, Castellar del Riu, Cercs, Gósol, Guardiola de Berguedà, Montclar Montmajor, Sagàs, Santa Maria de Merlès i Viver i Serrateix.

A partir d'ara «iniciem un segon expedient de dispensa i ja hi ha molts altres ajuntaments en fase d'adhesió», com Berga o Bagà, entre d'altres. Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, ha explicat que ja hi ha 9 ajuntaments més que s'hi han adherit. Ha explicat que proposen als municipis que deleguin les competències de la gestió dels residus per unificar aquest servei a la comarca seguint les recomanacions legals. A més, si els ajuntaments deleguen les competències al Consell, això obriria les portes a l'ens a plantejar-se fer un concurs d'àmbit comarcal de la gestió de la recollida.