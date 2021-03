Gironella vol instal·lar un espai de coworking municipal a Viladomiu Nou

L'Ajuntament de Gironella ha obert la licitació per a l'adequació de l'antiga llar d'infants de Viladomiu Nou, amb l'objectiu de crear-hi un espai de coworking municipal que tindrà dos despatxos individuals, dues sales de reunions, zona de treball comuna i una zona de cocreació. En total, es preveu que simultàniament hi puguin treballar fins a deu persones emprenedores o professionals liberals.

Lluís Vall, regidor de Polítiques de Talent i Innovació de l'Ajuntament de Gironella, explica que la reforma de l'espai pretén generar un nou equipament que permeti oferir un espai de treball als joves emprenedors del municipi, captar professionals liberals de d'altres punts del país que puguin teletreballar i identifiquin Gironella com un entorn de serveis i ben comunicat per establir-s'hi, i també per crear sinergies entre els diferents perfils de persones que s'hi vagin incorporant.

L'actuació té un cost de 152.477,04 euros, i les empreses interessades poden presentar la documentació fins al 24 de març a través del perfil del contractant. L'Ajuntament disposa d'una subvenció de gairebé 25.000 euros del programa Leader, i està pendent de la resolució de diverses subvencions per aconseguir més finançament.