Novetats en la línia de Berga a Sant Jaume de Frontanyà del Transport a la Demanda (TAD) del Berguedà. A partir d’aquest mateix diumenge 1 d’agost, el servei també estarà disponible els caps de setmana i festius. Fins ara, només hi havia un servei de bus regular els dissabtes. De fet, aquesta decisió s’ha pres tenint en compte que es tracta d’una de les línies més utilitzades del TAD durant els dies laborables.

Aquest servei permet desplaçar-se fins a la població que necessitin a les persones de les àrees més rurals sense servei regular de transport públic i la possibilitat de moure’s amb vehicle privat.

La furgoneta, amb capacitat per a 8 persones, recull i deixa els viatges en les parades de bus de cada població o en un punt concret que s’acorda amb els municipis en el cas que no disposin de parada. Els nous horaris es de la línia de Berga a Sant Jaume de Frontanyà es poden consultar en la graella de la part superior. Es pot sol·licitar trucant al telèfon 900 696 566 o a través de l’app TADCAT.

Una altra característica del transport és que les persones que l’utilitzen poden encadenar molts trajectes amb els d’una línia de bus regular que surt o arriba a Berga sense haver d’esperar-se una llarga estona.

En la presentació d’aquest nou servei, el president del Consell Comarcal, Josep Lara, ha destacat que el Transport a la Demanda està tenint «molt bons resultats i unes xifres satisfactòries». A més, Lara ha explicat que la demanda de transport ha augmentat molt en aquesta zona a causa de l’increment del turisme.

El TAD és fruit de la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal per a la millora dels serveis de transport públic a la comarca que es concreta en el conveni formalitzat anualment des del 1991. L’acord estableix que l’actual Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori encarrega a l’ens comarcal la gestió, seguiment i control dels serveis de transport a la demanda.

Els viatgers es dupliquen

El Consell posa en valor que el servei ha duplicat el nombre de viatgers des de l’any 2018, precisament quan l’ens va començar a gestionar-lo. El 2020 va tocar sostre arribant a 2.702 usuaris. A més, durant l’esclat de la pandèmia de la covid-19 el març de l’any passat, va transportar 750 viatgers que eren treballadors essencials sanitaris i de residències de gent gran.

Per aquesta raó, el transport va ser reconegut fa pocs mesos pel Banc de Bones Pràctiques per la seva «aportació innovadora i de qualitat» dins de la categoria de Mobilitat. Es tracta d’una distinció que atorga la Fundació de Carles Pi i Sunyer i la Federació de Municipis de Catalunya com a Pràctica significativa en l’Àmbit de la Mobilitat.

L'agost del 2019 el Consell Comarcal del Berguedà i el Departament de la Vicepresidència, i de Polítiques Digitals i Territori ja van activar el Transport a la Demanda els caps de setmana a les valls del Llobregat i del Pedraforca.

Així mateix, a principis de 2020, es va fer un pas endavant en la digitalització del sistema de transport a la demanda de forma que va entrar en funcionament una aplicació per a mòbils per a reservar i gestionar els serveis de transport a la demanda (TAD) de la comarca, l'aplicació TADCAT.

Noves propostes per millorar la mobilitat

En aquests moments s'està treballant en noves propostes de mobilitat per millorar els serveis als nuclis disseminats, la seva cobertura amb transport públic i possibilitar el seu accés a les línies troncals Berguedà-Manresa i Berguedà-Barcelona.

En aquest sentit, l'objectiu és dotar aquests nuclis d'unes condicions adequades i també "agilitzar la connexió directa amb Manresa i Barcelona" ha exposat el conseller de Mobilitat, Abel Garcia. Amb les noves propostes "els habitants dels nuclis disseminats disposaran d'un servei adaptat a les seves necessitats, més proper i més còmode."