Amb la primera nevada de la temporada, els Rasos de Peguera han tornat a recordar a anys enrere, quan encara funcionava com a estació d’esquí. L’indret, del tot nevat i encara amb neu de bona qualitat malgrat que la nevada es va produir entre dimecres i dijous, estava ahir ple de famílies i grups d’amics que van aprofitar la proximitat i gratuïtat de l’estació per fer la primera aixafada de neu i baixar per les antigues pistes amb trineu.

De fet, els trineus són un estri pràcticament indispensable per als visitants que volen sentir una mica d’adrenalina lliscant per les baixades més properes a la zona del pàrquing. A més dels trineus, però, també hi havia molta gent que optava per fer alguns dels itineraris de la mateixa estació o de l’entorn amb raquetes de neu o bé practicant l’esquí de fons. També n’hi havia que van optar per homenatjar l’antiga estació baixant per les seves pistes amb esquís o snowboard. Fins i tot els amants del motor hi van fer acte de presència. Un grup de 4x4 va decidir pujar fins als Rasos per posar a prova la tracció dels vehicles a sobre de la neu.

Els primers amants de la neu que van voler aprofitar els més de 40 cm que va deixar la nevada entre setmana van ser matiners i l’afluència va anar creixent a mesura que avançava el matí, però en cap moment es va haver de tallar la carretera d’accés perquè no hi va haver grans aglomeracions de gent. En altres ocasions, quan s’acumulen molts vehicles a la zona d’aparcament, els Mossos tallen l’accés als Rasos per assegurar que els serveis d’emergència hi puguin passar en cas que sigui necessari. Ahir no va ser el cas.

Els Rasos de Peguera és un dels punts més propers a l’àrea metropolitana on es pot aixafar neu. Mentre que els berguedans van aprofitar els dies entre setmana per evitar aglomeracions, en el cap de setmana hi ha hagut molta presència de gent de fora la comarca. Molts d’ells, a més, hi van anar per primera vegada. Alguns dels consultats destacaven la proximitat als seus domicilis i la voluntat de gaudir de la neu sense necessitat de saber esquiar com alguns dels arguments per escollir anar als Rasos de Peguera i no a una estació d’esquí convencional.

Els assidus als Rasos, com els mateixos berguedans i els responsables del food truck i del lloguer de raquetes situat a la mateixa estació, es mostraven lleugerament sorpresos per la quantitat i la qualitat de la neu que hi ha als Rasos, especialment perquè encara ens trobem en el mes de novembre, mentre que aquesta situació se sol produir un cop la temporada està més avançada, pels volts del gener o febrer. Tot i això, els guardes del refugi dels Rasos van apuntar que era una situació que no és excepcional, tot i que feia temps que no es donava.

La bona afluència d’ahir als Rasos també estava motivada per l’experiència de l’any passat, quan a causa de la covid-19, les persones de fora la comarca no van poder accedir als Rasos durant un quant temps per les restriccions sanitàries de la pandèmia. Els guardes van explicar que l’hivern passat molts berguedans aprofitaven l’ocasió per pujar-hi caminant, però que l’ambient va ser bastant fluix durant tot l’hivern.