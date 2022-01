El grup municipal de Bagà Endavant portarà a l’Oficina Antifrau la cessió d’una partida de 84.000 euros que el consistori ha fet a la residència Salarich Calderer –gestionada per l’empresa privada Colisee. Aquesta mateixa quantitat, assegura el grup, es preveu que sigui retornada a les arques de l’Ajuntament. El seu portaveu, Pep Llamas, critica que «no sabem en concepte de què es paguen, per què es paguen, per què es retornen i no tenim la garantia que siguin retornats», denuncia Llamas.

A més, segons explica el regidor, el govern d’ERC es va negar a respondre aquestes preguntes sobre la residència en el ple d’aquest dijous, al qual Bagà Endavant no va assistir «com a protesta per l’actitud despòtica que està agafant l’alcalde», recrimina el grup en un comunicat. El malestar de Bagà Endavant amb l’alcalde s’origina abans del ple de desembre. El grup es queixa que la sessió ordinària es va desconvocar sense que abans ho hagués acordat la Junta de Portaveus. «L’alcalde diu que no hi ha temes a tractar, però podia ser que l’oposició sí que en tingués», recorda Llamas. La segona topada ha estat per la data del ple de gener. Bagà Endavant argumenta que, segons marca la legislació municipal, les sessions s’han de celebrar els quarts divendres de cada mes, i no en dijous, com s’ha produït en aquesta ocasió. Finalment, el grup també ha fet públic el seu disgust amb el batlle, Joan Oña, i l’equip de govern, per haver llegit una proposta de resolució que la formació havia sol·licitat retirar. En aquest sentit, Bagà Endavant recorda que no ha tingut l’oportunitat de defensar-la perquè no era present en la sessió. El grup de l’oposició es mostra molt dur contra l’alcalde i assegura que «és el pitjor que la vila ha tingut. Aquest tarannà despòtic és, sens dubte, reflex de la mala gestió municipal i de la situació de degradació en què està caient el poble».