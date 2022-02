La colla de Plens i Maces celebrarà durant la Patum d'aquest 2022 els seus 400 anys (que es van complir l'any passat) i ahir es van donar a conèixer les novetats per commemorar l'efemèride. Vint-i-quatre hores després, però, les Maces han emès un dur comunicat en el qual acusen els Plens d'haver-los deixat al marge dels preparatius.

"Tot el que han anunciat els vestidors de plens en la roda de premsa del dia 17 de febrer de 2022 referent a les maces de la patum no ha estat comunicat a la comparsa de les maces", afirma l'escrit. per enguany, s'ha previst que els segons salts de plens de dijous i diumenge tindran un primer minut sense música i en els primers salts de dijous i diumenge hi hauran maces plenes, és a dir, que tindran els mateixos fuets que un ple. A més, se sortejarà tan alguns d'aquests salts com els de la Patum de lluïment. Ahir també es va informar que la comparsa disposa d'una imatge corporativa d'aquest 400è aniversari, elaborada pel dissenyador berguedà Salvador Vinyes, i que representa la unió d'una maça i un ple.

"Instem l’Ajuntament i el Patronat a no deixar podrir més aquesta situació i a no permetre més abusos de poder, i menys disfressats de filantropia"

La protesta de les maces s'emmarca en la pugna que hi ha en el si de la comparsa per la voluntat d'aquestes d'escindir-se dels plens. Des del 2005, les maces estan treballant pel reconeixement oficial per part de l’Ajuntament de Berga com a comparsa. Aconseguir-ho requeria la modificació dels estatuts del patronat de la Patum, que actualment es troben en procés d’exposició pública.

Referent als actes del 400è aniversari, des de les maces hi ha "dubtes fonamentats de la rigorositat històrica de la celebració d’un quatricentenari amb els termes que es planteja per part dels vestidors de plens" insten l’Ajuntament de Berga i el Patronat de la Patum "a no deixar podrir més aquesta situació i a no permetre més abusos de poder, i menys disfressats de filantropia".