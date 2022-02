Tensió entre els veïns de la Rasa dels Molins i el govern de Berga pel projecte de l’estació de busos en l’assamblea de barri celebrada ahir sobre aquesta barriada de la ciutat. De fet, era la primera trobada pública entre les dues parts després que el projecte hagi guanyat especial interès en les últimes setmanes i mesos.

Com ja va explicar Regió7 en l’edició del passat 1 de febrer, el veïnat rebutja que s’ocupi una part de zona verda i ja ha presentat una instància explicant el seu posicionament. En la trobada d’ahir van refermar els seus postulats i van assegurar que, si cal, recorreran el projecte a la justícia.

El plantejament de l’equip de govern és que en la mateixa estació hi hagués un parc amb zones verdes, però els veïns consideren que és inviable. A més, consideren que difícilment els autobusos podrien passar pel carrer Pere III. En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, va assegurar que la Generalitat té informes que sí que preveuen que hi puguin circular.

D’altra banda, assistents a l’assamblea van esgrimir que en d’altres punts de Catalunya es tendeix a fer les estacions en zones apartades del centre, com ho seria l’indret descartat pel govern de la CUP de la Font del Ros. El consistori, però, defensa que amb aquesta ubicació els usuaris podrien desplaçar-se de casa seva fins a l’estació a peu, tenint en compte que quedaria bastant a prop dels quatre punts cardinals de la ciutat.

Una alternativa plantejada per un dels veïns a la qual ha tingut accés aquest diari és que l’estació s’allargués cap al sud, és a dir, cap a la Rasa dels Molins. Aquest supòsit implicaria, això sí, que l’Ajuntament hauria de negociar amb els propietaris dels terrenys. El defensor de la proposta destaca, com a imput positiu, que la infraestructura estaria més a prop de la C-16. De fet, el govern berguedà preveu, com a projecte més a llarg termini, fer un pont que travessi la Rasa dels Molinsi connecti l’ubicació prevista per l’estació amb la zona del pavelló i les piscines municipals.

A més, els veïns van demanar que representants de la Generalitat vinguin a explicar el projecte als veïns abans que estigui més avançat. De fet, algun dels assistents va denunciar que «quan vingui la Generalitat ja estarà tot lligat». L’alcalde de la ciutat, Ivan Sànchez, va replicar que no era el context idoni per fer aquesta trobada, tenint en compte que en aquestes assemblees també s’hi tracten altres assumptes.