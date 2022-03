Els alcaldes del Berguedà demanaran tenir vot en la consulta sobre la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. Els batlles van acordar ahir formalitzar la seva petició en una carta que enviaran al Govern que exigirà la inclusió de la comarca en la consulta i, alhora, poder rebre més informació sobre el projecte per tal de poder votar amb tots els detalls sobre la taula.

La decisió s'ha acordat aquest vespre en el marc d’una trobada celebrada a l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola en què s'ha posat de manifest la voluntat unànime dels alcaldes a l’hora d’incloure la comarca en la votació i la insatisfacció per la manca d’informació que consideren que han rebut sobre la candidatura olímpica, malgrat la reunió que el Govern va mantenir amb els batlles de la comarca per presentar-los el projecte.

«Les sensacions generals de la reunió que es va dur a terme amb la Generalitat van ser d’incertesa i poca concreció», ha explicat el president del Consell Comarcal i alcalde de Guardiola, Josep Lara. En aquest sentit, ha destacat que el dels Jocs Olímpics era un dels temes que calia tractar en aquest consell d’alcaldes, després de la petició de l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, en el darrer ple comarcal, sobre la necessitat d’avaluar el posicionament dels alcaldes de la comarca envers la voluntat d’incloure el Berguedà en la consulta.

El president comarcal ha assegurat que la carta es redactarà en les pròximes hores i es farà arribar als alcaldes de tots els municipis de la comarca. Lara també ha apuntat que el fet de formalitzar la demanda i mostrar la posició unànime dels alcaldes ha de servir per fer veure al Govern que «al Berguedà sí que es veuria implicat en la celebració dels Jocs Olímpics i, per tant, és important que la població sigui consultada».

Per la seva part, Sànchez, ha considerat que el fet de recollir la visió dels diferents alcaldes i presentar una demana unànime al Govern «tindrà més força que no pas les opinions individuals que hem pogut manifestar fins ara». En aquest sentit, el batlle ha reiterat que «ja s’ha esmentat per activa i per passiva el posicionament de Berga sobre la consulta» i ha afirmat que, en el cas que el Govern no accepti la proposta, «el nostre municipi compta amb el reglament de participació ciutadana».

La majoria d’alcaldes han coincidit que la millor forma per comptabilitzar els vots de la comarca seria de forma ponderada, «per tal de no distorsionar el resultat de les comarques que des d’un principi estan incloses en la consulta i que tenen menys població que el Berguedà, el Solsonès o el Ripollès», ha posat de manifest l’alcalde de Saldes, Moisès Masanas. També ha afegit que, des d’ERC, intentaran que en el si del Govern «es miri amb sensibilitat la petició de la comarca». De fet, recentment, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va reiterar que el Govern manté la voluntat de preguntar a les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran.