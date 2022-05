La situació actual i el futur dels pobles s'ha posat debat aquest dimecres a Berga en una jornada organitzada per Regió7. L’encarregat d’inaugurar la trobada, celebrada al pavelló de Suècia, ha estat el conseller delegat d'aquest diari, Jordi Molet, qui ha destacat que amb la pandèmia s’ha posat més en valor la qualitat de vida dels pobles, malgrat que aquests continuen patint greus problemes de connexió, amb un transport públic deficient.

La ponència inicial ha anat a càrrec de la historiadora Rosa Serra, que ha fet una dissertació sobre el concepte de poble i ha exposat els principals punts forts i febles de les àrees menys poblades. Serra ha assenyalat que és difícil establir què és un poble, ja que cada país d’Europa i el món té una casuística determinada, i ha demanat ampliar el focus d’anàlisi i no centrar-se només en les macrodades a l’hora de dirimir que és un poble o una àrea rural.

En aquest sentit, la historiadora ha afirmat que no té gaire sentit que comarques com el Bages, l’Anoia o Osona, amb diversos micropobles, siguin considerades comarques urbanes a partir del barem utilitzat per la Unió Europea.

Per altra banda, Serra ha argumentat que els pobles i les zones de despoblament no necessàriament tenen més desocupació i pobresa. En aquest sentit, ha posar l’exemple de la Ribera d’Ebre, una comarca que té un greu problema de despoblament però que té el PIB per habitant més alt de Catalunya gràcies a les centrals nuclears i hidroelèctriques.

Pel que fa al problema del despoblament, Serra ha advertit que, malgrat que a primera vista pot semblar que el Pirineu és la zona amb una situació més delicada, la Catalunya Central també és un territori despoblat. La historiadora ha apuntat que la població cada cop tendeix més a concentrar-se en les grans ciutats mentre les perifèries es buiden. Ha posat d’exemple la zona entre Navès i Montmajor, a prop de Cardona i Solsona, o el Lluçanès.