La dotació econòmica de 100.000 euros que la Generalitat destina enguany a la Patum podria augmentar de cara als pròxims exercicis. La regidora de Patum, Roser Valverde, ha explicat que el conveni que firmaran les dues parts estipula que el Govern guardarà en els pròxims quatre anys una partida de 100.000 euros per la festa, però hi haurà la possibilitat de modificar l’acord per ampliar aquesta quantitat.

El conveni estableix una sèrie d’accions en les quals es treballarà per justificar la dotació. D’una banda, es promourà que la Patum sigui una festa saludable i de consum responsable d’alcohol, sobretot entre els més joves, i que sigui un espai lliure de violència masclista.

Aquestes dues línies de treball ja s’havien iniciat en les edicions d’abans de la pandèmia. Per exemple, l’any 2018 es va formar a entitats, locals d’oci i comparses per detectar agressions masclistes, i l’any 2019 el consistori va repartir 15.000 aigües de manera gratuïta per reduir el consum d’alcohol.

Per altre costat, la partida anirà destinada a garantir el manteniment de la comparseria, i es treballarà per dinamitzar la ciutat des de la faceta de la cultura popular. Valverde ha comentat que l’objectiu és que la Patum sigui un pol d’atracció turística de la ciutat.

Els 100.000 euros que obtindrà la Patum de la Generalitat corresponen a una subvenció nominativa; és a dir, que s’atorguen de manera directa i sense que la festa hagi hagut de competir amb altres celebracions com fins ara.

L’any 2019, la Patum només va aconseguir 20.000 euros a través d’aquesta via. Valverde considera que les altres festes no tenen les particularitats i el valor patrimonial de la Patum, i recorda que els 20.000 euros eren una xifra molt petita pel gruix de despesa de la festa berguedana.

A l’espera de patrocinadors

Es preveu que el conveni se signi durant la setmana de Corpus, amb la presència de la Consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, i la Directora General de Cultura Popular, Adelaida Moya.

Per altra banda, Valverde ha assegurat que es continua treballant per obtenir patrocinadors de cara a la festa d’enguany, però ha preferit no donar més detalls de com avancen les negociacions.

El pressupost de la Patum és, a dia d’avui, d’uns 455.000 euros, a l’espera de si es concreta o no finançament privat. Les subvencions obtingudes de la Generalitat, la Diputació i l’Agència de Desenvolupament faran incrementar en més de 100.000 euros el pressupost d’edicions anteriors.