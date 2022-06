Gairebé mig centenar de professionals i empreses del sector de la bioconstrucció i l’eficiència energètica exposaran a Firhàbitat 2022, que arranca demà a Avià. El certamen creix en espai i en expositors respecte l’any passat i programa més activitats per als professionals i el públic general. La meitat d’expositors repeteixen i se n’han sumat de nous provinents del Berguedà, la resta de la Catalunya Central, l’Àrea Metropolitana, el Pallars i d’altres punts de Catalunya i l’estat espanyol.

La comissió de Firhàbitat, l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà i l’Ajuntament d’Avià han fet una aposta per fer créixer la programació i trobar temes d’interès tant pels experts del sector com pel públic generalista. És per això que les conferències i les taules rodones posaran especial èmfasi en com millorar els nostres habitatges perquè siguin més saludables.