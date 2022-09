l,5 milions d’euros són els que disposarà el barri de Santa Eulàlia per fer millores als habitatges. Ha estat el lloc escollit a Berga per fer-hi millores d’eficiència energètica en el marc dels ajuts del Programa de barris que el Departament de Drets Socials ha atorgat a 38 municipis catalans, a través de fons Next Generation. Del Berguedà se n’han beneficiat la capital de la comarca i Gironella.

El regidor d’Urbanisme de Berga, Aleix Serra, ha aclarit que és una convocatòria orientada a particulars, que en aquest cas són els veïns del barri. El consistori va analitzar quines zones de la ciutat complien amb els criteris exigits, però recau en les comunitats la responsabilitat de que es facin les actuacions. També s’ha de tenir en compte que la subvenció no cobreix el 100% de la despesa prevista, i que els veïns també hauran d’aportar una quantitat.

Es portaran a terme treballs per modificar teulades, millorar l’aïllament de les parets i els tancaments. En el cas d’aquest barri, s’ha considerat especialment important aconseguir un bon aïllament de les parets.

En el barri de Santa Eulàlia hi ha uns 400 habitatges, però Serra puntualitza que no s’han de sumar al programa totes les comunitats de veïns, si bé l’Ajuntament es va assegurar que hi hagués un mínim consens. A més, va tenir en compte que els edificis de Santa Eulàlia són força homogenis i que tenen unes necessitats que s’adapten a l’objectiu del programa. El regidor afegeix que altres zones com el barri vell tenen altres problemes més enllà de la ineficiència energètica.

Les ajudes a les comunitats de veïns les gestionarà l’Oficina d’Habitatge de Berga. Encara es desconeix quina quantitat rebran perquè primer s’han de sumar al programa i, a més, Serra destaca que hi ha la possibilitat que els diners que no s’acabin de gastar en algun altre municipi del programa es puguin redistribuir entre les altres poblacions.

La colònia de Viladomiu Vell és l’indret al qual Gironella vol destinar un milió i mig d’euros. El projecte, treballat amb el despatx d’arquitectes Sidereal, proposa actuar en els 87 habitatges de la colònia per fer millores substancials en la seva eficiència energètica.