ACEB Suma vol acostar el lideratge en femení a tots els racons de la comarca. Per això, cada any organitza l'acte anual, obert al públic general, en un espai i municipi diferent del Berguedà. Enguany, l’escenari escollit és el claustre del Convent de Sant Francesc de Berga, i la data, el proper dijous 29 de setembre a partir de les 7 de la tarda.

A banda dels parlaments i de detallar la memòria anual d’activitats de l’ACEB Suma, la comissió d’empresàries i directives de l’ACEB, enguany l’artista berguedana Lydia Canals serà l’encarregada de fer reflexionar als assistents sobre el paper de la dona en el món de l’empresa. L’actriu oferirà una performance a través de la qual explicarà l’evolució de la carrera professional d’una empresària. Durant la trobada, també es presentarà la nova escola del Berguedà per a empresaris i empresàries per donar eines per al lideratge i a la gestió, una iniciativa conjunta de la comissió ACEB Suma i el Consell Comarcal del Berguedà que s’iniciarà durant la propera tardor. L’acte acabarà amb un petit refrigeri i un espai de networking i de trobada entre els assistents.

L’acte compta amb la implicació de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i del Consell Comarcal del Berguedà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga i la Generalitat de Catalunya. És gratuït i obert a tothom però cal inscripció prèvia a través de l’enllaç: https://bit.ly/3RdLjrw