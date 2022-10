Ahir es va instal·lar la placa del carrer 1 d’Octubre de Berga, a la via on hi ha la caserna de la Guàrdia Civil, al pont que travessa la C-16 i que porta ala Serra de Casampons. Aquesta mesura la va aprovar el ple municipal l’1 de febrer del 2018. L’acte celebrat ahir al vespre va aplegar prop d’una trentena de persones, que hi van assistir amb estelades.

Va ser el primer dels dos actes que se celebren aquest cap de setmana a la capital berguedana per commemorar el cinquè aniversari del referèndum del primer d’octubre. Avui, de 9 a 12 del matí, es projectaran imatges d’aquella jornada a la ciutat. Serà a la sala polivalent del Teatre Municipal, un dels 10 col·legis electorals que hi va haver a Berga l’1 d’octubre del 2017. Hi haurà esmorzar per tothom, amb coca, xocolata, embotits i beguda. Unes hores més tard, a les 2 del migdia, sortirà des del passeig de la Pau l’autobús cap a Barcelona per assistir a la manifestació que ha estat convocada pel Consell de la República.