El festival Nyàmera omplirà de música Casserres, aquest dissabte. Al llarg de la tarda i la nit pujaran a l'escenari del Parc dels Avets quatre formacions d'artistes nacionals i comarcals amb gran projecció. Segons remarquen fonts de l'organització "oferiran als espectadors concerts únics ,en un marc natural immillorable amb la vall del Llobregat i la Serra de Queralt de teló de fons".

A 2/4 de 6 de la tarda, obrirà el festival la proposta de Sound System de La Bum Bum, que portarà al Berguedà la seva experiència immersiva on el públic és part de l'espectacle enmig dels vinils que repassen els èxits de la música caribenya i britànica dels 50 als 90 i del sistema de so que La Bum Bum ha construït expressament imitant els Sound Systems que portaven la festa a qualsevol punt de Jamaica als anys 50 i 60.

La programació seguirà amb el concert d'El Kiwi, a 2/4 de 9 del vespre, que repassarà temes de rumba, pop, rock i reggae, amb una formació sorpresa encapçalat per l’artista criat a cavall entre la urbanitat de l'Hospitalet de Llobregat i la placidesa del Pirineu de Bagà, on viu des de fa set anys.

La potència mediàtica del Nyàmera la portarà Rodrigo Laviña y su combo, a les 10 de la nit, amb una proposta amb textures de psicodèlia seixantera, pop català yè-yè i música brasilera, "una proposta innovadora que ens portarà el rap fet en català al Berguedà".

Premiat com a millor disc de músiques urbanes per la revista Enderrock i lloat com una de les grans revelacions musicals el passat Mercat de Música Viva de Vic, Rodrigo Laviña y su combo presentarà al Nyàmera "un directe únic liderat per un dels emcees de referència del país Rodrigo Laviña (ex At Versaris), i músics de renom vinguts del millor panorama jazzístic català com Irene Reig, Santi Careta, Alba Careta, Elisabet Raspall o Marta Garrett entre d'altres. Un concert amb ressò nacional pel Nyàmera".

I per tancar el festival, a 2/4 de 12 de la nit actuaran els berguedans Mogambo Live, que portaran la seva proposta de música de ball i electrònica clàssica amb so de trompeta, percussió, teclats i loops. Arriben al Nyàmera després de la seva gira d'èxit per terres catalanes i les illes d’aquest estiu.

L'entrada al festival és gratuïta. Segons l'organització, "la tercera edició del Nyàmera suposarà una parada imprescindible per als amants de la bona música a la Catalunya central, amb la presència d'artistes destacats de l'escena musical catalana". El festival és possible gràcies a l'Associació de la República Cultural del Berguedà, que amb el seu equip de voluntaris berguedans porta any rere any activitats culturals a la comarca, en aquest cas amb l'ajuda de l'Ajuntament de Casserres i la Diputació de Barcelona.