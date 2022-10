Una trentena de ramaders s'han reunit aquest dimecres a la cabana del vaquer de Llessui (Sort), per replegar els animals i tornar-los cap a casa. Vaquers del Pallars Sobirà i Jussà, el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya i el Ripollès porten els animals a aquesta muntanya per la seva extensió i la facilitat de maneig del bestiar. Els ramaders es reparteixen per la muntanya i la pentinen pam a pam recollint totes les vaques i agrupant-les en una gran explanada. Tot seguit, cada ramader separa els seus animals i amb camions les tornen cap a casa. Unes 1.200 vaques. La manca de pastures no ha fet precipitar el retorn dels animals, fet que a començament d'estiu era una possibilitat.

Els ramaders s'han mostrat contents per com han baixat els animals de la muntanya. A començament d'estiu pensaven que haurien hagut d'avançar el retorn a casa per la manca de pastures per la culpa de la sequera. Josep Anton Canudes, ramader del Berguedà, ha explicat que les pluges del mes d'agost van fer reverdir la muntanya i finalment els animals han estat bé a la zona. Cada cop són menys els ramaders que tornen cap a casa amb els animals a peu pels camins transhumants i pràcticament tots els carreguen als camions donat que molts dels ramaders que porten animals a Llessui són de lluny. Ramon Pellicer, ramader del Berguedà, ha reconegut que fa anys que porta part dels seu bestiar a passar l'estiu a Llessui per les condicions de la muntanya, única al país per l'extensió i les característiques. Quilòmetre i quilòmetres de muntanya sense cap arbre, aquest aspecte fa que la visibilitat de les vaques sigui molt més fàcil que a altres llocs. Pellicer ha elogiat la figura del vaquer, l'Albert Baqueró, qui ha passat quatre mesos a la mutanya vetllant dia i nit pel benestar dels animals. Qualsevol mínim incident en alguna vaca, Baqueró, la comunicava immediatament al propietari. Poder disposar d'un vaquer tot l'estiu és un punt fort d'aquesta muntanya per tots els ramaders. Les vaques, totes amb ramada, han abandonat aquest dimecres les pastures d'alta muntanya, a uns 1.900 metres d'alçada, per tornar cap a casa, abans ser sorpreses per la primera nevada. I els vaquers, tots, s'han mostrat satisfets per com han baixat els animals.