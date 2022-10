El projecte de l’estació d’autobusos de Berga que el govern vol fer a la Rasa dels Molins no avança a dia d’avui, a l’espera que la Generalitat faci una estudi de mobilitat a la zona previst per aquesta tardor però que encara no ha començat.

En l’últim ple, el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, va assenyalar en resposta a una pregunta de Junts per Berga que «no dóna la sensació» de que l’estudi sigui un problema per fer l’estació, si bé va reconèixer que si la Generalitat no veu factible fer-hi allà l’estació l’Ajuntament ho haurà d’acceptar i «s’haurà de tornar a buscar un altre lloc en aquesta odissea». A més, el regidor va reconèixer que «el ritme en que funciona tot plegat no és el que voldríem».

Els veïns de la Rasa dels Molins que s’oposen al projecte han sortit al pas de les declaracions de Serra, assegurant que a partir de l’estudi de mobilitat la Generalitat decidirà si el projecte és viable o no.

A més, critiquen que traspassi les culpes a l’executiu català de que el projecte no avanci, «quan el problema el causen ells. La realitat és que l’espai que hi ha destinat és petit, l’estació no hi cap», sosté Jordi Puntas, portaveu de l’Associació de Veïns de la Rasa dels Molins. En aquest sentit, Puntas recorda que el 2014 la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat va considerar que, d’entre cinc possibles ubicacions, la pitjor era la de la Rasa dels Molins i la millor la de la Font del Ros, descartada per l’actual govern municipal.

Andanes a totes dues bandes

L’últim projecte de l’estació que la Generalitat ha presentar a l’Ajuntament de Berga és que hi hagi andanes a banda i banda del carrer Pere III. Serien 7, en comptes de les 9 previstes inicialment, i no s’hauria de modificar l’espai del parc de la Rasa dels Molins. Quatre d’elles serien a vora de l’edifici de l’estació, i unes altres tres a l’altre costat del carrer Pere III.

Els veïns diuen que, en el supòsit que la Generalitat decidís encabir l’estació en aquest espai, «quedarà un nyap i el rosegarem 50 anys». Igualment, asseguren que abans recorrerien el projecte a la justícia.