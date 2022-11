Parc de la Riera. Aquest és el nom del nou espai verd de la zona centre de Puig-reig. La proposta, amb 101 vots, ha estat la preferida dels veïns i veïnes que han participat de la consulta popular realitzada per escollir el nom d’aquest nou parc. Divendres passat, dia de Sant Martí, festiu a Puig-reig, es va batejar el parc. Més d’un centenar de persones han participat a l’acte de bateig que ha comptat amb una exhibició de cal·listènia i un berenar per a tothom.

L’equip de govern ha impulsat un procés participatiu perquè els puig-regencs poguessin escollir el nom d’aquesta nova zona verda. Després de demanar a les entitats que fessin propostes, els veïns i veïnes han pogut votar d’entre la llista de noms que el teixit associatiu va fer arribar al consistori. En total s’han recollit 394 vots, entre les persones que han votat per Internet i les que ho han fer presencialment a l’Ajuntament. D’aquests, 73 s’han declarat nuls perquè o bé corresponien a persones que no estan empadronades a Puig-reig o no han fet constar el nom i/o els cognoms (dos requisits indispensables per participar del procés tal i com es recollia a les bases fetes públiques).

Dels 321 vots vàlids, 101 corresponen al Parc de la Riera, que és el nom que ja porta aquest espai que ha impulsat el consistori amb l’objectiu d’oferir als veïns i veïnes i visitants una zona verda i de passeig, d’esbarjo i per a la pràctica de la cal·listènia amb el nou equipament que s’hi ha instal·lat. La resta de propostes de la llista, per ordre, han rebut els següents vots: Parc Antoni Pérez (51), Parc de les Bugaderes (41), Parc dels Ametllers (41), Parc de la Riera de la Sala (28), Parc de les teixidores (23), Parc Josep Galceran (14), Parc de les filadores (11), Parc de les hores (11).

L’Ajuntament de Puig-reig valora positivament aquesta consulta i espera que el nou parc sigui un nou espai de gaudi per als puig-regencs. Per altra banda, el consistori fa una crida a la responsabilitat i demana a tothom que es respecti el nou espai, que es faci un bon ús del mobiliari i es mantingui net i endreçat.