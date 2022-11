L'alcalde de Gironella, David Font, es tornarà a presentar a les eleccions municipals del maig. Ho ha fet públic aquest dilluns amb un vídeo que ha publicat a les xarxes socials i en el qual repassa amb un minut i mig alguns dels projectes que s'han fet realitat en l'última dècada. Segons remarca, "hem invertit més de 10 milions d'euros en molts projectes, controlant alhora els comptes de l'Ajuntament. Trobar l'equilibri és la clau de la feina ben feta".

David Font i Simon (Gironella, 1980) va accedir a l’alcaldia l’any 2010 a través d’un pacte de govern entre ERC i CiU pel mandat 2007-2011 que preveia que els convergents tinguessin l’alcaldia el darrer any. El 2011, Font va guanyar els comicis com a alcaldable de CiU, i va repetir candidatura a les eleccions del 2015 aconseguint majoria absoluta amb 8 dels 11 regidors del consistori. A les últimes eleccions, el 2019, David Font es va presentar per Junts per Gironella i va tornar a guanyar per una àmplia majoria, amb 9 regidors. A les municipals de l'any que ve, David Font tornarà a ser candidat. Aquest cop però, com a militant del PDeCAT, encara no ha concretat sota quin paraigües es presentarà a les eleccions del maig del 2023.

Ho farà això sí, compromès amb Gironella: "És el moment de refermar el compromís. Per això, el proper 28 de maig de 2023, amb la mateixa il·lusió del primer dia, amb l’experiència acumulada dels últims 12 anys i amb un projecte renovat per deixar les bases, els serveis i els equipaments de la Gironella del futur, agafo de nou el compromís de ser el vostre alcalde. Amb un equip de persones honestes, transversals i implicades, treballant per construir plegats la Gironella del futur". Aquest és el missatge de David Font.