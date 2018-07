Uns britànics paguen 100 euros a un indigent per tatuar-se un nom al front

Uns joves britànics que celebraven el seu comiat de solter a Benidorm van pagar a un indigent polonès perquè es tatués el nom del nuvi al front, segons informa el mitjà britànic Daily Star.



Tomek, de 34 anys i natural de Polònia, va rebre uns 100 euros a canvi de tatuar-se "Jamie Blake, North Shields, NE28" al cap. El tattoo no es va arribar a completar perquè l'indigent estava patint massa dolor.



El saló de tatuatges va publicar originalment a Facebook la imatge del moment en què a Tomek s'estava fent el tatuatge. Després la va retirar, però la fotografia segueix circulant per les xarxes socials.



Aquesta acció ha desencadenat una onada d'indignació a les xarxes socials.





Brits rally in Benidorm after stag party pay 'vulnerable' man for tattoo ... - Euro Weekly Newshttps://t.co/yMRkKZNpF3 — Costa Blanca Info (@CostaBlancaInfo) 31 de juliol de 2018

Karen Maling Cowles, presidenta de l'Benidorm British Business Association, ha demanat a través de la pàgina de Facebook recaptar fons per costejar l'eliminació del tatuatge inacabat de Tomek. "En un nivell humà, és repugnant, podria ser el meu fill", diu Karen en unes declaracions que recull The Guardian."La comunitat britànica està disgustada amb això i molts turistes també. És horrible, aprofitar-se de la situació vulnerable d'una persona i pensar que amb diners tens una mica de diversió ràpida", afegeix.Maling Cowles explica que l'indigent polonès era alcohòlic i tenia a més icterícia, mal d'esquena i tremolors. Havia caminat 2.700 quilòmetres per arribar fins a Benidorm després de trencar amb la seva novia.Afegeix que després de gastar part dels diners que li havia donat els turistes britànics, Tomek va ser assaltat a la platja i va patir el robatori dels 17 euros que li quedaven.A més d'aconseguir diners per eliminar el tatuatge, volen ajudar-lo a reconduir la seva vida.