Astúries ja té el seu 'Ecce Homo'

Rara és la persona que no es recordi de la sonada polèmica de l'"Ecce homo" de Borja, després d'un fallit intent de restauració d'un quadre d'un santuari aragonès que es va fer famós. Doncs ha passat una cosa semblant a Astúries, concretament a Rañadoiro (Tineo). Una veïna del poble -una de les seves 16 habitants- va decidir, "amb permís del rector", arreglar tres figures de l'ermita del lloc. Sense estudi ni res, el resultat donarà molt de què parlar: es tracta de tres peces dels segles XV i XVI que han quedat "restaurades" de forma més que peculiar.

Luis Saro, l'expert que, al seu dia, va restaurar aquestes mateixes figures fa quinze anys titlla el resultat d ' "aberració". Però segurament no fos aquest el propòsit, ni de bon tros, de la veïna que va posar les seves mans sobre l'art que acull l'ermita de Rañadoiro, que, encara que estigui al 'concejo de Tineo', pertany a la parròquia de Salas per a l'Església. Ho va fer sempre amb el permís del rector, Arturo García, segons explica ella mateixa. Ella, amb tota la bona intenció del món, va voler donar un cop per endreçar les figures. Tres en total: una de la Verge amb el Nen i Santa Anna; una altra de Sant Pere; i una tercera de la Verge amb el Nen Jesús.

"Jo no sóc professional, simplement les figures estaves horroroses i les vaig voler pintar per posar-les millor", explica aquesta dona, una dels 16 veïns de Rañadoiro. Fa un any, va retirar les peces artístiques de l'ermita i se les va emportar a casa seva. Sense estudiar-les i, per descomptat, sense cap noció de restauració, es va disposar a pintar-les amb tota la bona intenció del món. "Tenia el permís del rector i estaven horroroses", insisteix. La veritat és que a la resta de veïns del llogaret, la seva intervenció no els va semblar malament.

L'expert que les va restaurar en el seu dia i titlla d'"aberració" el que ha passat, assegura que "és la segona vegada que passa amb aquestes figures". Quan va haver de fer el 2003 la feina, va haver de treure una capa de pintura que algú havia posat sobre elles. "Vam tenir sort perquè es va mantenir la policromia original", afirma. En aquesta ocasió, es desconeix si hi haurà aquesta sort i si es podrà tornar a les figures dels segles XV i XVI el seu aspecte original. Tot depèn del material que hagi utilitzat la veïna que les va pintar, entre d'altres aspectes tècnics.