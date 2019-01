El desgraciat #10YearChallenge del Baxi Manresa

Després d'una gran primera volta, amb un balanç de 9 victòries i 8 derrotes i fent front a tot tipus d'adversitats, el Baxi Manresa ha quedat a les portes de la Copa del Rei. Els de Joan Peñarroya van quedar-ne fora aquest diumenge perdent al Nou Congost davant el Reial Madrid.



Tot i quedar vuitè, el Baxi no jugarà la Copa per la presència de l'Estudiantes (catorzè) com a amfitrió, tot i quedar per pitjor que el Madrid, ja que hi ha dos equips locals a la Copa d'enguany.



Així, la situació és la mateixa que el 2009. En aquella ocasió, el Ricoh Manresa també va quedar vuitè i la Copa era a Madrid, amb dos amfitrions. Llavors, l'Estudiantes va quedat tretzè (també a tres victòries dels manresans, com aquest 2019) i va ocupar el seu lloc a la competició.



Per tant, les coses estan exactament igual al Nou Congost en el seu particular #10YearChallenge. Vuitens a l'ACB, però fora de la Copa per la presència d'un Estudiantes amb tres victòries menys que hi accedeix com a segon amfitrió.





10 años después se vuelve a repetir la misma situación en la clasificación a la #CopaACB y el @BasquetManresa es perjudicado al quedar 8º y ser relegado por el anfitrión @ClubEstudiantes. Ojo, bajo unas normas de competición aprobadas por los clubes #10YearChallenge #ACBstats pic.twitter.com/4t32Y7S2Bm — JConFer (@javiconfer) 21 de gener de 2019