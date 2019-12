Quants canelons es menjaran a Catalunya aquest Nadal?

Els carnissers i xarcuters preveuen que els catalans mengin quatre milions de canelons aquest Nadal. Les botigues dels socis dels gremis de la Federació de Carnissers i Xarcuters de Catalunya, col·lectiu agrupat sota la marca Carnissers Xarcuters Catalunya, calculen que cadascun dels 1.600 punts de venda venguin una mitjana de 2.000 canelons aquestes festes. D'entre tots, coincideixen a apuntar que l'estrella continua sent el caneló de rostit. Coincidint amb aquestes dates, Carnissers Xarcuters Catalunya ha impulsat la campanya 'Vaga de fogons' per homenatjar la feina de les àvies en la seva contribució a transmetre la cultura gastronòmica catalana i augmentar la confiança dels consumidors en els productes artesanals.

Les protagonistes de la campanya són tres àvies que es queixen de la feina desagraïda a la cuina durant el Nadal i fan un manifest on expliquen les raons per deixar de cuinar. "Molt de vi, molt de neules i molt de morro. Sempre arribeu a plat posat", ha afirmat la Mercè, una de les dones que ha posat veu a la campanya. "Faré els 86 i tota la vida he hagut de fer el menjar Nadal, ja no pot ser, s'ha acabat", ha afegit l'Angèlica. A continuació del manifest, hi ha tres tutorials protagonitzats per les tres àvies perquè la gent pugui aprendre a fer canelons.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és augmentar la confiança dels consumidors en els productes artesanals. "Reivindiquem la nostra forma de fer pausada i de mestre artesà i volem potenciar la confiança dels consumidors en el nostre producte", ha dit la vicepresidenta del Gremi de Carnissers Cansaladers Xarcuters de Barcelona i Comarques, Núria Querol. Querol ha afegit que també es vol aconseguir el relleu en l'elaboració de canelons i recuperar la tradició com a mestres xarcuters de tota Catalunya. "L'avantatge de ser petits i artesans és que ens podem adaptar al gust de cada client i personalitzar", ha dit Querol.

Per últim, el vicepresident del gremi, Joan Bou, ha dit que els canelons rostits segueixen sent l'estrella però que cal destacar que "creix la demanda de canelons fets amb bolets, foie o espinacs, com també els fets sense gluten, lactosa o baixos en greix".