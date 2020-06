Veles amb olor a orgasme, la nova «invenció» de l'actriu Gwyneth Paltrow

Després de l'èxit de la vela "Això fa olor com la meva vagina", l'actriu i empresària Gwyneth Paltrow llança una nova amb el nom "Això fa olor dels meus orgasmes", de diferents matisos aromàtics en els quals prevalen notes florals i cítriques que juntes desprenen "una aroma sexy, sorprenent i tremendament addictiu".

Gwyneth Paltrow, de 47 anys, amplia el seu imperi de veles aromàtiques amb aquest llançament, que ja està a la venda a la seva botiga online "Goop".

Així ho ha revelat l'actriu durant una entrevista amb l'humorista, presentador de televisió i actor Jimmy Fallon, en la qual va explicar que el nou producte conté notes d'ingredients com la flor del taronger, baies de cassis, te negre i roses de Turquia.



Costa 75 dòlars

"Fins i tot caixa l'hem decorat amb focs artificials", assenyalava l'actriu mentre mostrava a càmera amb picardia el nou producte de l'univers Paltrow. Segons la descripció de la vela "Això fa olor dels meus orgasmes", que es ven per 75 dòlars, (66 euros) és d' "una aroma sexy, sorprenent i tremendament addictiu".

A banda de la seva faceta com a actriu, la protagonista del film Shakespeare in love (1998) és coneguda per ser una particular prescriptora de bellesa, moda i estil de vida que dona a conèixer de primera mà a través del seu projecte, Goop, una companyia que s'ha especialitzat en la venda de productes de moda, cosmètica i llibres, entre molts altres elements.