Tanquen la discoteca de Torremolinos on un Dj va escopir als clients

L'alcalde de Torremolinos, José Ortiz García, va anundiar aquest dilluns en una compareixença que es procedirà de manera cautelar a tancar la guingueta Kokun Ocean Club, situat al passeig marítim de Torremolinos, per 15 dies davant la polèmica festa en la qual un component de Les Castizos va escopir alcohol al públic.



«Hem estat reunits aquest matí amb l'equip tècnic de diferents delegacions per determinar les accions a partir de l'expedient que hi ha obert», relata. Ortiz García apunta que es prendran mesures provisionals per garantir la seguretat sanitària en tot el municipi.



En paraules de l'alcalde, el tancament de l'establiment durant dues setmanes pretén demostrar la voluntat ferma que té l'ajuntament d'aplicar procediments administratius sancionadors a aquells que no garanteixin que Torremolinos sigui una destinació segura i la salut dels ciutadans.



«S'inicia un procés administratiu en què els tècnics estan treballant aquest mateix matí. En el moment que es finalitzi es tramitarà i s'executarà el tancament automàtic de l'establiment. Pot passar demà o demà passat com a molt tard. Es tancarà el local dues setmanes com a mesura cautelar a l'espera que la junta acabi l'expedient que té obert», explica José Ortiz.



Disculpes del DJ

Després de les imatges difoses, i l'enrenou causat a les xarxes, un dels integrants del grup va publicar un comunicat en què lamenten el que va passar i afirmen sentir-se «molt dolguts, avergonyits i penedits pels fets a causa de la situació que estem vivint». «. No hi ha excuses, només queda penedir-se i demanar perdó de forma sincera», ha dit.L'Associació d'Hotelers de Màlaga (Mahos) i nombrosos usuaris de Twitter van denunciar aquest dissabte per les xarxes socials l'actuació musical d'aquest grup i. «Mostra d'una actitud negligent en plena pandèmia. Mai empararem un atemptat a la salut pública com aquest i reiterem el nostre compromís amb les normes sanitàries», ha afirmat l'associació.En el vídeo, que circula per les xarxes socials,, que seguidament els oferia de la mateixa ampolla, tot això mentre balla.En el fragment del vídeo també es veu moltes persones sense mascaretes i sense mantenir les distancia de seguretat.