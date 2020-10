Els pilots de l'exèrcit la pifien pintant la bandera espanyola

L'any passat va ser el paracaigudista que es va quedar penjant d'un fanal i aquest any, l'anècdota ha estat la pífia dels pilots de la patrulla "Águila" a l'hora de pintar els colors de la bandera espanyola sobre el cel de Madrid. El fum d'un dels avions ha sortit blanc en comptes de vermell.



L'edició 2020 de la desfilada militar amb què se celebra a Madrid el dia de la Hispanitat serà recordada no tan sols pel protagonisme que han pres les restriccions provocades pel coronavirus. També passarà a la història per la pífia dels militars de l'exèrcit de l'Aire encarregats de dibuixar sobre el cel de Madrid una bandera espanyola amb el fum dels seus aparells.



Un d'ells s'ha equivocat i ha deixat sortir fum blanc i no vermell com hauria d'haver estat per dibuixar correctament la bandera espanyola. L'acció s'ha convertit ràpidament en una de les anècdotes més comentades a les xarxes socials.





La imagen más espectacular de este #12deOctubre, la de la @patrullaguila dibujando la enseña nacional ?? en un cielo despejado sobre la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. ¡Gracias por este momento! pic.twitter.com/pkwNNqOwO6 — Patrimonio Nacional (@PatrimNacional) October 12, 2020