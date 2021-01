Qui és TheGrefg, el jove de qui tothom parla?

Hi ha un nom que és en boca de molts joves i no tan joves des de fa uns dies: TheGrefg. Molts altres, però, es pregunten qui és. El cert és que David Cánovas Martínez, nom real d'aquest noi murcià afincat a Andorra, ja fa uns quants anys que triomfa a les xarxes socials, sobretot a Youtube. Però ha estat gràcies a Twitch -la plataforma per emetre partides de videojocs en directe- que passarà a la història. TheGref acaba de trencar el rècord d'espectadors simultanis en un canal individual en aconseguir reunir més de 2,5 milions de persones durant la presentació del seu skin de Fortnite (un personatge d'aquest joc). L'anterior rècord el tenia Tyler 'Ninja' Blevins, que el 2018 va reunir 635.000 espectadors per seguir la seva partida amb el raper Drake. A nivell d'empreses, s'han assolit xifres més altes. La presentació de la Play Station 5, per exemple, va tenir un públic virtual de més de 6 milions d'espectadors.





¡Vamos!@TheGrefg now holds the record for most concurrent viewers ever on Twitch. pic.twitter.com/26VceVSJyS — Twitch (@Twitch) January 11, 2021

Durante todo el directo estaba muy nervioso por enseñaros la skin pero, cuando he visto más de 2.000.000 en el contador, casi me muero.



He leído vuestra opinión tras finalizar y he roto a llorar, no sabéis cómo os lo agradezco.



En cuanto pueda, os la enseño en Fortnite.



?? — Grefg =) (@TheGrefg) January 12, 2021

El rècord anterior

Twitch com a referència

La retransmissió de TheGrefg tenia com a temàtica la presentació de. És una línia de personatges basats en els creadors de contingut de Fortnite més rellevants a nivell mundial. Alguns 'streamers' com Ninja, Lachlan Power i Loserfruit ja tenen 'skins' propis en aquesta sèrie. Els més de 6 milions de seguidors de TheGrefg feia gairebé un any que esperaven per veure el seu 'skin' a Fortnite, així que hi havia molta expectació.Elés un autèntic èxit que continua encantant a nens, joves i a alguns dels personatges més famosos del món. Una batalla campal amb elements de fantasia que consisteix en un tots contra tots per aconseguir arribar viu fins al final. S'estima que més de 30 milions de persones juguen habitualment a Fortnite.Com era d'esperar, The GrefgLa xarxa social s'ha omplert de missatges de suport de part de seguidors i companys 'streamers', com Ninja, a qui el murcià ha arrabassat el rècord, i Bugha. Després de finalitzar la retransmissió en directe, TheGrefg ha agraït als espectadors i fans el seu suport a l'esdeveniment virtual.L''stream' de TheGrefg ha aconseguit superar exponencialment el rècord que fins ara pertanyia al nord-americà Tyler Belvins 'Ninja'. El 2018, el cantant Drake es va unir amb Ninja per jugar a una partida de Fortnite. En només mitja hora, la retransmissió va acumular uns 635.000 espectadors. El canal de Ninja té més de 14 milions de seguidors.Twitch és la plataforma internacional més gran d'emissió de videojocs en directe, adquirida el 2014 per Amazon. Aquesta platafoma digital atrau gent de tots els racons del planeta que disfruten del contingut de milers de videojugadors professionals.A Espanya hi ha canals de creadors de contingut digital molt exitosos comSón alguns dels noms que se situen entre el top de 'streamers' dle 2020 en parla no anglesa. Segons Movistar eSports, durant l'any 2020, aquests jugadors van rebre un augment de 400.000 a 539.000 seguidors.Aquesta plataforma ha guanyat tant èxit al nostre país que fins i tot, ministre de Sanitat i candidat del PSC a les eleccions catalanes, va revelar que va rebre l'Any Nou amb la retransmissió d