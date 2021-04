Persecució pels carrers de Dallas després de robar una ambulància dels bombers

Des dels Estats Units arriben aquestes imatges que semblen extretes d'una pel·lícula d'acció. En elles es veu un home que havia robat una ambulància d'una estació local de bombers de Dallas. Amb el robatori arrenca una persecució de dues hores pels carrers de la ciutat texana. En la seva fugida, travessa jardins i envaeix el carril contrari per deixar enrere la policia. Quatre cotxes patrulla el segueixen de prop i quan sembla que han aconseguit rodejar-lo, el lladre troba un forat per on escapar. O això es pensava.

A la desesperada, l'home abandona l'ambulància i es disposa a fugir a peu. Una reixa s'interposa en el seu camí i un agent li ordena que s'aturi. Però l'acció això s'acaba aquí ja que, quan el policia es disposa a treure l'arma, aquesta li cau a terra.

L'home aprofita l'errada de l'agent per continuar la fuga. Tot i així, cinc policies més s'abalancen sobre seu i aconsegueixen reduir-lo. Finalment és detingut i traslladat a la comissaria.