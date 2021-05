El gag del «Polònia» que fins i tot ha aplaudit Cayetana Álvarez de Toledo

TV3 sol ser un objectiu reiterat de les crítiques del PP, així com del PSOE i de Ciutadans. Per aquest motiu ha sorprès que entre les persones que han aplaudit un dels darrers gag del programa Polònia hagi estat Cayetana Álvarez de Toledo.



L'exportaveu dels populars al Congrés ha compartit aquest divendres a Twitter una paròdia de la cançó "Tú me dejaste de querer", de C. Tangana, amb la qual l'equip de Toni Soler parlava en clau d'humor de la situació en què ha quedat Pablo Iglesias després dels mals resultats de Podemos a les eleccions autonòmiques de Madrid.





Esta formidable parodia tangana de @poloniaTV3 pic.twitter.com/G5FrTFzLGN — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 7, 2021

Aquesta és la piulada d'Álvarez de Toledo i el gag del Polònia: