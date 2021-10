Un jove ha estat gravat anant en patinet elèctric pel tram central de les vies de l'estació de Sant Josep d'FGC, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). El vídeo, que dura 9 segons, va ser penjat el 8 d'octubre a la plataforma Youtube per l'usuari BCNLegends. Ferrocarrils de la Generalitat ha confirmat la veracitat de la gravació i ha alertat que es tracta d'una maniobra "molt perillosa i arriscada", ja que en hora punta els trens circulen cada cinc minuts. A l'estació de Sant Josep hi passen una desena de línies de la xarxa Llobregat-Anoia, amb parada final a la plaça d'Espanya. La companyia revisarà les càmeres de seguretat de l'estació per saber el dia exacte de la infracció i enviarà la informació recopilada als Mossos d'Esquadra.