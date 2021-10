Un efectiu de la Unitat Militar d’Emergències (UME) que es troba aquests dies treballant a La Palma dins del dispositiu pel volcà de Cumbre Vieja ha aconseguit salvar la vida a un gat que no respirava en quedar-se «inconscient per les cendres del volcà» i no donar senyals de vida. L’animal havia patit una parada cardíaca, segons la plataforma Leales.org.

El militar va realitzar maniobres de reanimació al felí, mitjançant el subministrament d’oxigen en una espècie de boca a boca portat a terme a través d’un filtre de plàstic. Finalment, va aconseguir que l’animal tornés a respirar.

El gat ha sigut traslladat fins a un centre veterinari de l’Isla Bonita per ser atès i acabar-se de recuperar. El vídeo amb l’acció del militar, que s’ha convertit en un heroi, difós a les xarxes socials s’ha fet viral.

Molts animals silvestres no han pogut superar les conseqüències de l’erupció i d’altres continuen atrapats amb vida mentre els arriba el rescat. És el cas dels sis gossos atrapats en una zona envoltada de lava que no han pogut ser rescatats encara, mentre s’intenta recollir-los en una carrera a contrarellotge a través d’una operació especial amb drons de càrrega de logística marina de l’empresa gallega Aerocámaras.

La plataforma Leales.org ha anunciat que pagarà «tots els deutes» dels veterinaris de La Palma pels serveis prestats als animals afectats pel volcà perquè aquests professionals «salven vides».