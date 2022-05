Abans d'aterrar a Torí, Chanel Terrero va viatjar a Los Angeles per produir noves cançons i, entre altres coses, participar en una masterclass de SloMo, el tema amb què participa enguany a Eurovisió 2022, a l'escola de dansa de Kyle Hanagami, el coreògraf de la cançó.

Els alumnes del reconegut coreògraf van rebre Chanel entre aplaudiments en una sessió de dansa que ha quedat recollida en un vídeo de Youtube al perfil del coreògraf. En el clip, que ja suma més de 243.000 visualitzacions, l'olesana apareix ballant en solitari el tema que representarà aquesta nit a l'escenari de Torí. Tot seguit els ballarins del centre Millenium Dance Complex li prenen el relleu i ofereixen una versió personalitzada de SloMo.

Kyle Hanagami és conegut per haver treballat amb artistes internacionals com Jennifer Lopez, Britney Spears i Justin Bieber. Més de 4 milions de persones segueixen el compte de Youtube de Hanagami, on setmanalment penja coreografies dels èxits del moment.