El concepte "coconut" pot sonar estrany. Ara, si parlem d'estiu, pell bronzejada i roba de ganxet, potser podràs intuir de què parlem. Doncs bé, aquests tres elements són l'essència de l'estètica "coconut", un estil que l'estiu passat ja va guanyar popularitat i que aquesta temporada torna amb força. No ho diem nosaltres, sinó marques de roba surfera com Roxy i Billabong i els 46,6 milions de visualitzacions que té a TikTok l'etiqueta #coconutgirlaesthetic. La calor està a tocar (per no dir que ja l'estem patint) i t'expliquem tot el que necessites saber per a completar el teu estil 'coconut'

Ganxet, ulleres de sol i camises surferes

L'essencial per ser una noia "coconut" és simple: camises surferes vintage, a poder ser que tinguin estampat Hawaià amb la flor d'hibisc, tops i roba de ganxet, ulleres de sol, barret de pescador. Dos dels grans referents que mostren a la perfecció el que és l'estètica "coconut", precisament, són les sèries que feien a la televisió els matins durant l'estiu: ‘H2O’ i ‘Zoey 101’

Roba de platja i pell bronzejada: 'Coconut vibes'

L'estil "coconut" d'ara reviu l'estètica surfera dels 2000. TikTok és un bon lloc on trobar inspiració per a aconseguir el conjunt definitiu. Com, per exemple, complementar el teu look amb collarets amb petxines o bé fer-te mini trenes al cabell. La clau està en el fet que sembli que vens de la platja, però amb estil, no ple de sorra i amb la cara vermella. A part de les trenes, pel que fa als pentinats, les ones naturals també es porten bastant. Ah, i són imprescindibles les pinces i els recollidors de cabells amb forma de flors hawaianes, petxines i papallones.

Per culminar l'estilisme és clau aconseguir una pell bronzejada. Òbviament, és molt difícil que els primers dies de l'estiu estiguis morè, però és una cosa que amb un parell de dies a la platja pots solucionar, sempre i quan es faci amb compte. Si directament ets d'aquestes persones que passen del blanc al vermell, ni et plantegis això del bronzejat. Les ‘coconut vibes’ s'assoleixen perfectament amb un bon estilisme, no posis la teva pell en joc.