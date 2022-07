Loteries i Apostes de l'Estat han presentat la tradicional campanya d'estiu de la Loteria de Nadal. Aquest any l'anunci agafa un to més proper i simpàtic que emfatitza la idea que fins i tot aquells que creuen que tot ho saben, no saben on caurà la Grossa de la Loteria de Nadal.

El personatge del "todólogos"

La nova campanya de la loteria nadalenca ens presenta "els todólogos", persones que saben absolutament de tot. Poder ser astròlegs, dermatòlegs, politòlegs en una mateixa conversa amb una altra persona. Per això, se'ls ha posat a prova per veure si s'animen a desvelar a quin lloc caurà la Grossa d'aquest any 2022.

Amb un estil fresc i divertit, com ve sent habitual en els últims anys, en l'anunci d'estiu de la Loteria de Nadal del 2022 es pot veure al "todologo" en plena acció, donant sempre dades, definicions o consells, a vegades oportunament, altres no tant.

Els dècims ja a la venda

Jesús Huerta, president de Loteries i Apostes de l'Estat, ha anunciat també que la Loteria de Nadal 20200 ja pot ser adquirida en tots els punts de venda de la xarxa de Loteries.

Per al sorteig del 22 de desembre s'han posat a la venda aquest any 180 milions de dècims. En aquesta ocasió l'emissió augmenta a 180 sèries, vuit més que l'any anterior, i arriba als 3.600 milions d'euros, dels quals es repartirà un 70% en premis. El sorteig de Nadal repartirà aquest any més de 2.520 milions d'euros en premis.

Entre aquests premis destaquen la popular "Grossa" de Nadal, de 4.000.000 euros la sèrie; el segon premi, d'1.250.000 euros la sèrie; o el tercer, de 500.000 euros la sèrie. L'import del dècim segueix sent de 20 euros.