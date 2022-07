Congelar el pa és una bona opció per aprofitar millor aquest aliment i evitar que s'endureixi. Això sí, cal tenir en compte que congelar els aliments permet allargar la seva conservació, però que no es poden mantenir indefinidament.

Quant temps podem mantenir congelat el pa? En principi, aquest aliment pot conservar-se al congelador un màxim de tres mesos. No obstant això, és més recomanable consumir-lo abans d'un mes, ja que passat aquest temps el pa comença a perdre qualitats i sabors.

Com a consell, un tipus de pa que és una molt bona opció per congelar són les clàssiques 'puces' que es venen en forns i supermercats. Les venen també en versió integral, i es poden anar traient cada dia per esmorzar, per exemple. Gràcies a la seva mida, són ideals per consumir-les senceres en un sol àpat, sense haver de tirar cap resta a les escombraries.

És recomanable congelar-lo tallat, ja que així, només hauràs de treure d'aquest electrodomèstic la porció que vulguis menjar-te.