Ha tornat a passar. Un altre nen ha quedat atrapat en una màquina de peluixos. Es diu Ethan, té 3 anys i va aconseguir entrar dins d'una de les màquines d'un centre comercial d'Austràlia. Quan el pare se'n va adonar, el petit ja estava entre els ninots de peluix. Els serveis d'emergència van estudiar com treure l'infant mentre ell seguia jugant. 'Mou-te a la cantonada i tapa't els ulls', li va cridar el seu pare, mentre un agent es preparava per trencar el vidre del cubicle. I, seguidament, el nen va sortir com si res. "No ho tornaré a fer", va prometre. Ara els proveïdors daquestes màquines a Austràlia estan estudiant com solucionar el problema. De recompensa, el nen es va endur a casa un coala vestit de policia.