Amb biomassa forestal cuidem els boscos, el país hi guanya

Promoure l'ús i la producció de biomassa forestal primària com a font d'energia renovable obtinguda amb recursos locals; millorar l'eficiència de les instal·lacions de biomassa i la professionalització del sector forestal; contribuir a l'assoliment dels reptes en energies renovables en l'horitzó 2030 a la demarcació de Barcelona. Són els objectius del Pla Biomassa km 0.

És una acció del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) inclosa en el projecte de desenvolupament territorial BCN Smart Rural, liderat per la Diputació i cofinançat per aquest ens i la Unió Europea a través dels fons FEDER.



L'ús de la biomassa

La biomassa, matèria orgànica que es pot ser utilitzar com a font d'energia renovable, contribueix a la gestió sostenible dels boscos i la prevenció d'incendis. Es comercialitzen principalment tres tipus de productes com a biocombustibles sòlids forestals: estella, pèl·let o llenya. La biomassa es pot fer servir per produir energia elèctrica o tèrmica. En l'ús domèstic, la biomassa pot ser la font d'energia per a la calefacció i per a la producció d'aigua calenta. I l'ús de la biomassa en el sector primari (granges, planter...) permet la recirculació directa o propera del recurs i esdevé un exemple clar de l'anomenada economia circular.

Els beneficis

Ambientals

Defensa de la qualitat de l'aire i lluita pel canvi climàtic

*La biomassa forestal presenta un balanç neutre d'emissions de CO2 (element causant de l'efecte hivernacle)

*Baix contingut en sofre (causant de la pluja àcida)

*Balanç energètic positiu





Energètics Energia renovable, natural de procedència local *És l'única font d'energia renovable de proveïment constant i regular que podem gestionar (no està subjecta a sol, pluja, vent...) *L'energia obtinguda amb la combustió de la biomassa forestal és superior a la requerida en les diferents etapes de la cadena productiva *El consum de biomassa forestal com a font d'energia disminueix la dependència energètica externa *Els biocombustibles agroforestals són competitius. El seu cost en euros/kWh és inferior al dels combustibles fòssils *Permet reduir la dependència de combustibles fòssils Idea clau: La bioenergia ajuda el planeta



Forestals Millora la gestió forestal i la prevenció dels incendis *Afavoreix la gestió forestal sostenible, ja que millora l'estat dels boscos i la viabilitat econòmica dels treballs silvícoles *Ajuda a prevenir incendis forestals i a conservar el medi ambient i la biodiversitat *Permet valoritzar els productes que s'extreuen dels tractaments silvícoles i agrícoles Idea clau: Tots necessitem energia: fem que vingui de la biomassa forestal



Econòmics Ajudem l'economia local *La cadena de valor de la biomassa forestal crea nous llocs de treball al món rural i en contrasta el despoblament *És una font d'energia renovable i natural de què es pot disposar arreu de Catalunya *Té un preu molt més estable i econòmic que els combustibles fòssils *La seva cadena de valor impacta positivament sobre les economies locals Idea clau: Amb la biomassa forestal, cuidem els boscos