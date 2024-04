Entitats ambientals demanen que el proper govern de la Generalitat tingui una vicepresidència "d'emergència climàtica"

Diverses entitats ecologistes i ambientals consideren "imprescindible" que el pròxim govern de la Generalitat compti amb una vicepresidència que coordini de manera "transversal" totes les polítiques climàtiques. Així ho han defensat en roda de premsa aquest dijous membres de SEO/Birdlife, Xarxa per a la Conservació de la Natura, Greenpeace i Renovem-nos, entre d'altres. El col·lectiu ha instat els candidats a les eleccions del 12-M a crear una "Vicepresidència de Transició Ecosocial i Emergència Climàtica" per tal d'afrontar la "inajornable transició ecosocial" de sectors com la indústria, l'energia o el turisme. "La Generalitat no disposa d'un lideratge fort en la resposta a l'emergència climàtica", han denunciat.

Els col·lectius que han promogut la iniciativa són el Centre per a la Sostenibilitat Territorial, C-Neutral 2050, Conservació.cat, Ecoserveis, Federació Catalana de Voluntariat Social, Greenpeace, OIKIA, Associació per a la Promoció del Transport Públic, Renovem-nos, Revo Prosperidad Sostenible, SEO/Birdlife, Teachers for Future Catalunya, Xarxa per a la Conservació de la Natura, i Xarxa per la Justícia Climàtica.

En roda de premsa des del Col·legi de Periodistes, representants de les entitats han lamentat la manca d'acció del Govern davant l'emergència climàtica i la pèrdua de biodiversitat, tot i "els nombrosos informes internacionals, les declaracions d'emergència climàtica i les creixents evidències que mostren una degradació sense precedents dels hàbitats, ecosistemes i processos ecològics". Segons han defensat, el govern de la Generalitat no ha liderat una resposta davant la degradació del medi ambient i, en aquest sentit, han instat els partits polítics candidats a les eleccions del 12-M a revertir la situació.

Pel col·lectiu, la manca de lideratge del Govern ha portat a "polítiques disperses que segueixen prioritats departamentals, en comptes de polítiques concentrades en un full de ruta de país que respongui als objectius marcats per la ciència".

Així, han exigit a la pròxima presidència de la Generalitat que segueixi l'exemple d'altres governs del món -com França, Austràlia, Grècia, Portugal o Espanya- i creï una vicepresidència que coordini de manera "transversal" totes les polítiques climàtiques de conservació de la natura, així com de transformació socioeconòmica, amb una "perspectiva de justícia global".

Els representants de les entitats han assegurat que la societat té per davant "molts anys, dècades, de prevenció, adaptació i resposta", però que, tot i això, els impactes extrems són "la nova normalitat". "Sequeres extremes, inundacions, onades de calor, incendis devastadors, llargs períodes de contaminació atmosfèrica, danys en infraestructures, temporals... Ho hem d'afrontar mentre adaptem l'economia, el territori i els hàbits socials cap a la sostenibilitat", han insistit.

Amb tot, han reiterat la importància de tirar endavant polítiques "amb visió a dècades vista i per sobre d'urgències a curt termini d'un departament concret". "Cal un organisme transversal de màxim rang polític, amb un pressupost fort, plenes competències en matèria ambiental i capacitat executiva", han sentenciat.