Com allunyar els cabirols de les vinyes

Durant els darrers anys, la població de cabirols, i de cèrvids en general, ha augmentat de forma considerable arreu de Catalunya, fet que suposa un impacte important pels camps. Aquests animals entren a les vinyes i es mengen les fulles tendres i els brots dels ceps, fet que pot acabar sent fatal per la planta, traduint-se en una reducció significativa de la collita dels pagesos. És en aquest moment quan solucions com Trico (Número de Registre Fitosanitari: ES-00771) poden salvar la collita i els ceps.

Trico és un repel·lent d'origen natural, desenvolupat especialment per a cabirols i cérvols, formulat a base de greix d'ovella. Aquest producte, disponible a Martí Agrícola, en els seus magatzems de Santpedor, Santa Margarida i els Monjos i Valls, actua a nivell olfactiu i gustatiu per evitar l'accés a vinyes i boscos. Trico no té classificació toxicològica i es pot utilitzar en agricultura ecològica i biocontrol. La protecció és completa i, en el cas de la vinya, es realitza amb la polvorització del producte sobre la mateixa planta de forma manual o mecànica. A més de per la vinya, Trico és un producte registrat en colza, girasol, blat de moro i noves plantacions forestals.

Vinya tractada amb Trico / Trico

Trico va arribar a Catalunya l'any passat i diverses finques de vinya i altres cultius l'han provat amb resultats molt satisfactoris. En altres tipus de cultiu, també hi ha la possibilitat de difondre el producte a través de difusors al seu voltant. L'equip de Martí Agrícola compta amb un equip multidisciplinar i ofereix servei i assessorament en sanitat vegetal, fertilització i llavors des de 1988. Contacteu-nos sense compromís per a més informació.