L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'escalfament global és "l'amenaça més gran per a la salut" que afronta la humanitat. En un informe publicat aquest dilluns, l'OMS assegura que els esdeveniments meteorològics extrems "cada cop més freqüents", com les onades de calor, les tempestes o les inundacions, maten milers de persones, alteren milions de vides, augmenten la transmissió de malalties com la malària i afecten "negativament" la salut mental de les persones. Unes 300 organitzacions de professionals de la salut també han publicat aquest dilluns una carta conjunta on avisen que ja estan tractant pacients afectats per la crisi climàtica.

"Demanem als líders de tots els països i als seus representants a la COP26 que evitin la imminent catàstrofe sanitària limitant l'escalfament global a 1,5 ° C i que la salut humana i l'equitat siguin el centre de totes les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic", diuen a la carta.

Entre el 31 d'octubre i el 12 de novembre se celebrarà a Glasgow la Conferència Mundial del Clima, la COP26. Amb l'Acord de París del 2015, la comunitat internacional es va comprometre a mantenir l'escalfament global "molt per sota" dels 2° C i intentar limitar-lo a 1,5 ° C. En aquesta trobada, s'espera els països detallin els seus plans per reduir emissions pel 2030.

Una de les principals reivindicacions de l'OMS és la reducció dels nivells de contaminació a l'aire, que cada minut provoca 13 morts al món. També reclama "dietes més nutritives i vegetals" per reduir emissions i evitar fins a 5,1 milions de morts relacionades amb l'alimentació d'aquí al 2050.