La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha presentat aquest dijous les inversions dels fons europeus Next Generation a la Catalunya Central, que sumen 7,6 milions d'euros. En concret, aquests fons serviran per ampliar dues residències de persones amb discapacitat, construir equipaments d'atenció als infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals i a millorar l'eficiència energètica d'una residència i centre de dia per a la gent gran.

Dels 7,6 milions d'euros, 1.840.000 euros es destinaran a la remodelació i ampliació de la residència de persones amb discapacitat Julio Payàs, de Santpedor. Està previst que les obres estiguin acabades el segon semestre del 2025. D'altra banda, es destinaran 1,75 milions d'euros a la construcció de dues Unitats integrades d'atenció als infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals (Barnahus), una de les quals a Manresa; i 900.000 euros restants es faran servir per a la millora de l'eficiència energètica de la Residència i Centre de dia per a gent gran a la Font dels Capellans de Manresa. La inversió més gran del departament, de 3,1 milions d'euros, serà per a la remodelació i ampliació de la residència Riudeperes, a Calldetenes (Osona). 1,7 milions d'euros per la construcció de dues Barnahus La consellera de Drets Socials també ha explicat que es destinaran 1.750.000 euros a la construcció de dues Unitats integrades d'atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals (Barnahus), una de les quals serà Manresa i l'altra encara està per determinar. El projecte Barnahus (casa dels nens, en islandès) implica cinc departaments del Govern. El principal impulsor és el Departament de Drets Socials en coordinació amb Salut, Educació, Justícia i Interior. Aquest servei pretén evitar la revictimització dels infants i joves que han patit abusos sexuals, així com prevenir i detectar agressions sexuals a menors d'edat. El model Barnahus és un servei pioner a l'Estat que la Generalitat ja ha implementat a Tarragona. Durant la roda de premsa, la consellera ha remarcat que la Barnahus "posa l'infant víctima d'abusos sexuals al centre, perquè permet treballar en un únic espai tots els serveis d'atenció que necessita". D'aquesta manera, assegura, "s'evita la revictimització, a través de la coordinació de totes les parts implicades en el procés". Millora de l'eficiència energètica de la residència la Font dels Capellans de Manresa Finalment, la consellera ha anunciat la inversió de 900.000 euros provinents dels fons Next Generation per millorar l’eficiència energètica de la Residència i Centre de dia per a gent gran Font dels Capellans a Manresa. Actualment la residència consta de 58 places residencials i 15 de centre de dia. Les obres permetran substituir les fusteries exteriors i persianes de l'edifici amb l'objectiu d'aconseguir una millora de l'eficiència energètica. Està previst que les obres estiguin llestes el primer trimestre de 2024.