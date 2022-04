Emmurallada i envoltada de carrers i una avinguda. Així ha quedat la residència de gent gran de la Font dels Capellans arran de la urbanització de la nova avinguda dels Països Catalans. El projecte ha escapçat una part del jardí de l’equipament. Ara hi passa un carrer que encara no està acabat. Aquesta pèrdua s’ha de compensar amb el condicionament de nous terrenys per a la residència, tocant a la futura avinguda.

On hi havia el jardí ara hi passa la prolongació del carrer Granollers, a un dels extrems del barri de la Font dels Capellans, que s’allarga per connectar-lo directament amb la nova avinguda dels Països Catalans. Un petit mur envolta ara la residència al llarg d’on encara es fan les obres del nous carrers: el Granollers i la mateixa avinguda. A la resta, com la façana que dona al carrer Concepció Piniella, hi ha la tanca habitual. Mentrestant, a tota la resta del perímetre de l’equipament s’hi continuen fent obres.

Al cantó que dona a la futura avinguda Països Catalans s’està acabant d’enrajolar l’àmplia vorera que toca a l’equipament.

Per altra part, el que ha de ser el carrer Granollers no està acabat ni de bon tros. De fet, és la part del projecte que va començar més tard a causa, precisament, de les protestes que hi va haver perquè s’havia d’ocupar una part del jardí. Ja està fet però encara s’hi estan instal·lant serveis. A diferència de la major part del recorregut de la futura avinguda, tampoc no hi ha cap capa d’asfalt.

Protestes desactivades

Ara fa més d’un any el Casal de la Gent Gran de la residència va alertar que el projecte d’urbanització ocuparia una part del jardí de la residència. La Plataforma en Defensa de la Gent Gran i altres entitats com associacions de veïns es van afegir a la protesta. Fins i tot es van convocar concentracions davant la residència mateix per expressar el seu descontentament, i es van penjar cartells contra les obres a la tanca exterior.

Les protestes es van desactivar amb l’anunci de l’Ajuntament, Generalitat i la mateixa residència que es guanyarien dos nous espais per a l’equipament per la part del darrere (vegeu Regió7 del 21 d’octubre del 2021). Un es destinarà a zona de descans dels treballadors, i l’altre s’enjardinarà. Serà més accessible per als usuaris del centre, amb complements com podria ser un hort, mobiliari urbà i camins amples i pavimentats per poder-hi passejar. També s’ampliarà i es millorarà l’entorn de l’entrada principal de la residència. Els mateixos usuaris de la residència, les seves famílies i professionals que hi treballen van dissenyar aquests nous espais.

No seran les úniques actuacions a l’entorn de l’avinguda. Es farà una zona verda al carrer Tossalet dels Dolors, un aparcament per a una cinquantena de vehicles al costat de l’institut Guillem Catà, i una gran zona verda a la confluència entre el carrer Fra Jacint Coma i Galí, el nou tram del carrer Granollers i l’avinguda.

Segons les darreres previsions, aquesta primavera ha d’estar enllestit el tram de la part nova de l’avinguda entre la rotonda de Prat de la Riba i la carretera de Viladordis. Les obres van començar a finals del 2020. Es tracta d’un projecte de pràcticament 4 milions d’euros. Més de la meitat els paga la Generalitat, i l’Ajuntament, la resta. Hi haurà un carril per banda. El tram sud de l’avinguda, entre la carretera de Viladordis i els Trullols, és previst que quedi enllestit a finals d’any. En aquest cas costa un milió d’euros que aporta l’Ajuntament.