La Catalunya central ha donat el tret de sortida al curs 2022-2023 amb 189 grups d'I3, 10 més que l'any passat per la reducció de la ràtio en aquest curs. De fet, l'alumnat que s'incorpora a Infantil ha disminuït un 5%, una dada que segueix la tendència dels últims anys per la davallada de la natalitat. Pel que fa als docents, hi ha 5.196 a la Catalunya central, 200 més que l'any passat tot i la supressió dels reforços covid. La directora dels Serveis Territorials d'Educació, Gemma Boix, ha explicat que s'han contractat 41 empreses de lleure per a les tardes de setembre, una dada superior a la resta de demarcacions per les característiques del territori: hi haurà més de 1.400 monitors per als 170 centres públics de la zona.