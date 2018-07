La Seu educa en la cooperació els nens del casal d'estiu

L'Ajuntament de la Seu ha iniciat aquesta setmana el Casal Municipal d'Estiu, que aquest any ha situat el centre d'interès en les activitats lúdiques, cooperatives i educatives. Al casal hi participen 66 nens i nenes en aquest primer torn. Amb els vuit torns, l'activitat municipal aplegarà, de moment, 143 nens i nenes al llarg de l'estiu.

Des del consistori de la capital alturgellenca han explicat que els nens participaran en activitats com ara jocs tradicionals amb la gent gran, jocs de taula amb l'Associació ALLAU, matinals a la piscina, visita a exposicions i instal·lacions culturals, excursions, acampades, tallers de manualitats, jocs cooperatius, passejades amb barca pel Parc del Segre, piragüisme, curses d'orientació, un escape room i tallers de xapes. Les famílies poden inscriure els infants fins al divendres abans del torn escollit, de manera que encara hi ha places lliures. Els torns són cada setemana de dilluns a divendres fins al 24 d'agost, quan la ciutat ja s'abocarà de ple en la festa major. Les activitats tenen com a objectiu fomentar l'educació i el treball en equip entre els nens.