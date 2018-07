El pla escolar Mengem d'aquí es reedita amb canvis als menús a petició de les famílies

Les escoles de la Cerdanya i l'Alt Urgell repetiran el pròxim curs el programa alimentari local Mengem d'aquí, impulsat pel consorci de les dues comarques amb el suport de la Fundació Alícia.

El programa es reeditarà amb la introducció de variants en els menús aportades, en bona part, per les famílies i els mateixos alumnes. Així, per exemple, no es tornarà a servir el plat de pasta amb llegums, que no ha obtingut una bona acollida, i s'incrementarà el nombre de dies amb carn en algun centre en què els alumnes en menjaven menys perquè el dies que tocava no feien classe a la tarda. Un dels reptes de la nova edició també serà potenciar la comunicació i coordinació amb els pares i els monitors de menjador.

El Consorci Alt Urgell Cerdanya ha fet una valoració molt satisfactòria del programa. La seva gerent, Mireia Font, ha explicat que a grans trets s'ha assolit l'objectiu d'acostar el menjar saludable als alumnes i s'han potenciat els productors agroalimentaris del territori. El projecte ha implicat la pràctica totalitat de les escoles de les dues comarques, la qual cosa suposa la realització d'uns 2.000 menús cada dia. Durant el curs els responsables del programa han fet una enquesta a les famílies i al final de curs s'ha organitzat una trobada per analitzar les possibles millores. Amb aquesta informació, el Consorci està introduint ara modificacions als quadrants dels plats sobre la base d'un menú conceptual i la iniciativa de cada cuiner, la qual cosa vol dir que cada dia tots els escolars de les dues comarques mengen el mateix però cuinat a la manera de cada cuiner.

Font ha explicat que una de les dificultats que ha hagut de superar el projecte és la introducció de menjar saludable, que sovint és menys atractiu que altres: «Proposem menjars que són més sans per als nostres fills, ja sabem que menjarien pizza i hamburguesa cada dia, però l'objectiu és introduir aliments del territori sense incrementar el preu; en aquest sentit, els productors també s'han adaptat molt».



Més coordinació amb els pares

Que hi hagi més comunicació amb les famílies i els monitors de menjador ha de possibilitar el curs que ve que les famílies, per sopar, facin un menú que es complementi amb el dinar a l'escola.