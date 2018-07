El Centre Tecnològic de la Seu serà entitat formadora del Servei d'Ocupació

L'Ajuntament de la Seu i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell conjuntament amb el Servei d'Ocupació de Catalunya impulsen un projecte per tal de convertir el Centre Tecnològic de l'Alt Pirineu (CETAP) en un centre formador del Servei d'Ocupació de Catalu-nya. Un dels elements necessaris per aquesta tramitació és complir els requisits d'espai i accessibilitat que marca la Generalitat. Per això l'Ajuntament té previst aprovar via ple municipal una modificació de 30.000 euros del pressupost per a realitzar les obres que faran possible l'homologació. Aquesta acreditació permetrà el CETAP expedir titulacions sobre formació que compten amb la certificació oficial i oferir nous cursos.