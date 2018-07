El nou telecabina renova el futur de la Molina

L'estació d'esquí de la Molina ja té el seu pal de paller sobre el qual sustentar la futura estratègia comercial. Es tracta de la tan esperada ampliació del telecabina fins al cim de la Tosa. La nova cúpula directiva de l'estació està plantejant la realització d'aquesta obra com una passa endavant del complex cap a la també històricament pretesa desestacionalització del turisme. El repte té també una data: el 2019.

La possibilitat d'arribar al cim de la Tosa i, sobretot al refugi i restaurant del Niu de l'Àliga, que és en terme municipal de Bagà, ha fet veure als gestors de la Molina que l'equipament obre un nou concepte d'oferta turística, ni tan sols lligada a les temporades d'esquí i d'estiu sinó com un referent per si mateix que alimenti de visitants les dues temporades tradicionals. El nou director de l'estació, Xavier Perpinyà, ha arribat al càrrec amb aquest nou repte sobre la taula: «Des de tots els òrgans de la Molina i des de Ferrocarrils hi estem treballant, l'objectiu és que arribant al Niu de l'Àliga se'ns obriria molt més el ventall amb un refugi i un restaurant a 2.537 metres i una capacitat de transport molt més gran». Perpinyà ha argumentat que aquest nou atractiu fa canviar la concepció mateixa de l'accés a la Tosa i el seu gran mirador sobre la Cerdanya i bona part de Catalunya: «Ens permetria ja no parlar tant d'estiu sinó de 365 dies a l'any; per això estem treballant per canviar el concepte de temporades d'hivern i estiu per donar-li una mica més d'amplitud».

La nova concepció turística del cim de la Tosa com a atractiu més enllà de l'esquí i les activitats de senderisme i ciclisme de l'estiu permetrien a la Molina aspirar a superar fins i tot les xifres anuals de visitants, que en un any de rècord com l'actual se situaran al voltant de les 420.000 persones, 380.000 a l'hivern i 40.000 a l'estiu.



Obres els pròxims mesos

Aquesta nova etapa de la Molina ha de començar a ser una realitat els pròxims mesos. Perpinyà ha explicat que aquest estiu s'estan ultimant els tràmits previs per tal que les obres es puguin començar aquest mateix any. Amb un pressupost que se situarà al voltant dels sis milions d'euros, l'actuació hauria d'estar enllestida per a l'any que ve.