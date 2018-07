Puigcerdà premia els seus activitistes culturals i socials amb el Roser anual

En el marc d'un mes de juliol atapeït d'actes culturals i lúdics amb la Setmana Cultural del Roser i la Festa Major del Roser, l'Ajuntament de Puigcerdà ha premiat els seus principals activistes socials i culturals amb l'atorgament del guardó anual Roser de Puigcerdà. En aquesta nova edició del premi, el consistori ha valorat l'acció que han portat a terme els últims mesos i al llarg de la seva trajectòria l'entitat Amics de la Sardana i l'escriptor local Jesús González.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que el reconeixement als membres de l'entitat Amics de la Sardana es deu a la seva tasca no tan sols pel foment d'aquesta dansa tradicional sinó també pel fet de ser molt activa en la resta d'activitats de la vila i per la seva feina en la modernització de la sardana. En aquest sentit, Piñeira ha destacat que l'entitat «ha estat capaç de presentar la sardana no pas com una cosa arcaica, carrinclona i demodé sinó que l'han posat al dia modernitzant-la amb sardanes de punts lliures i exhibició».

En la categoria individual, el premiat ha estat l'escriptor i divulgador local Jesús González Brunet, que aquest any ha sumat a la seva obra la novela Com dues gotes d'aigua. El consistori ha valorat el fet que González hagi donat una passa endavant en la seva carrera com a escriptor després de la publicació d'obres amb contes i relats curts. L'entrega de premis s'ha fet en el transcurs de la gala anual que tanca la Setmana Cultural.